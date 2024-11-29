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Отключения света в Харькове и области 30 ноября: когда будут применять график

Общество 20:37   29.11.2024
Елена Нагорная
Отключения света в Харькове и области 30 ноября: когда будут применять график Фото: biz.censor.net

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 30 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.

Так, в субботу ограничения для бытовых потребителей будут действовать с 8:00 до 22:00, а для промышленности и бизнеса — с 8:00 до 23:00.

«Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу», — говорится в публикации.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 20:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 30 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.".