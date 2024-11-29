Live
  • Пт 29.11.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Відключення світла в Харкові й області 30 листопада: коли застосують графік

Суспільство 20:37   29.11.2024
Олена Нагорна
Відключення світла в Харкові й області 30 листопада: коли застосують графік Фото: biz.censor.net

В АТ «Харківобленерго» поінформували, коли 30 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.

Так, у суботу обмеження для побутових споживачів діятимуть з 8:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу – з 8:00 до 23:00.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», — йдеться у публікації.

Раніше обленерго опублікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.

Читайте також: Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Порушників ПДР у Харкові копи знаходять за відео із соцмереж і карають
Порушників ПДР у Харкові копи знаходять за відео із соцмереж і карають
29.11.2024, 21:24
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
29.11.2024, 09:49
Відключення світла в Харкові й області 30 листопада: коли застосують графік
Відключення світла в Харкові й області 30 листопада: коли застосують графік
29.11.2024, 20:37
“Складна ситуація”: захисники Липців під Харковом протистоять не тільки ворогу
“Складна ситуація”: захисники Липців під Харковом протистоять не тільки ворогу
27.11.2024, 21:03
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
29.11.2024, 13:45
Кращою книгою 2024 року може стати збірка письменниці з Харкова
Кращою книгою 2024 року може стати збірка письменниці з Харкова
29.11.2024, 19:50

Новини за темою:

19:27
Світло в Харкові та області 29 листопада можуть вимикати протягом усієї доби
21:33
Чи будуть відключення світла в Харкові та області 28 листопада: дані обленерго
11:43
Села в Борівській громаді знову зі світлом, воно зникло після обстрілів РФ
21:06
Коли в Харкові та області в середу можуть вимикати світло – дані обленерго
11:37
Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду

Ви читали новину: «Відключення світла в Харкові й області 30 листопада: коли застосують графік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 20:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» поінформували, коли 30 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.".