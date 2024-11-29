Відключення світла в Харкові й області 30 листопада: коли застосують графік

В АТ «Харківобленерго» поінформували, коли 30 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.

Так, у суботу обмеження для побутових споживачів діятимуть з 8:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу – з 8:00 до 23:00.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», — йдеться у публікації.

Раніше обленерго опублікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.