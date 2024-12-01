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Насмерть сбили пешехода в ДТП в Харькове (фото)

Происшествия 14:06   01.12.2024
Оксана Якушко
Насмерть сбили пешехода в ДТП в Харькове (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября в Харькове около 18:40 возле нерегулируемого перекрестка улиц Плитковой и Электровозной, сообщила Нацполиция.

Автомобиль ВАЗ-11740 под управлением 37-летнего водителя наехал на пешехода. Человек от полученных телесных повреждений погиб на месте. Его личность устанавливают.

Следователи открыли уголовное дело.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 14:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября в Харькове около 18:40 возле нерегулируемого перекрестка улиц Плитковой и Электровозной, сообщила Нацполиция.".