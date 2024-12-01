Насмерть сбили пешехода в ДТП в Харькове (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября в Харькове около 18:40 возле нерегулируемого перекрестка улиц Плитковой и Электровозной, сообщила Нацполиция.

Автомобиль ВАЗ-11740 под управлением 37-летнего водителя наехал на пешехода. Человек от полученных телесных повреждений погиб на месте. Его личность устанавливают.

Следователи открыли уголовное дело.