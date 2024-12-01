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На смерть збили пішохіда в ДТП у Харкові (фото)

Події 14:06   01.12.2024
Оксана Якушко
На смерть збили пішохіда в ДТП у Харкові (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 листопада у Харкові близько 18:40 біля нерегульованого перехрестя вулиць Плиткової та Електровозної, повідомила Нацполіція.

Автомобіль ВАЗ-11740 під керуванням 37-річного водія наїхав на пішохода. Чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Його особу наразі встановлюють.

Слідчі порушили кримінальну справу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 14:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 листопада у Харкові близько 18:40 біля нерегульованого перехрестя вулиць Плиткової та Електровозної, повідомила Нацполіція.".