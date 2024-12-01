На смерть збили пішохіда в ДТП у Харкові (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 листопада у Харкові близько 18:40 біля нерегульованого перехрестя вулиць Плиткової та Електровозної, повідомила Нацполіція.

Автомобіль ВАЗ-11740 під керуванням 37-річного водія наїхав на пішохода. Чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Його особу наразі встановлюють.

Слідчі порушили кримінальну справу.