Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Вчера, 30 ноября, 13:42 в городе Змиев вспыхнул бытовой пожар в частном жилом доме, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Из-за возгорания пострадала 64-летняя женщина. Она получила отравление угарным газом. Горелая пристройка к дому и домашние вещи на общей площади 15 м₂. В течение часа спасатели потушили огонь. Причину возгорания устанавливают.
В течение суток с 30 ноября по 01 декабря 2024 спасатели ГСЧС Харьковского гарнизона 9 раз выезжали на ликвидацию пожаров. За сутки в Харьковской области не возникло пожаров, вызванных обстрелами россиян.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Змиев, пожары, угарный газ;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 09:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 30 ноября, 13:42 в городе Змиев вспыхнул бытовой пожар в частном жилом доме, сообщили в ГСЧС Харьковской области. ".