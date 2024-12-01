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Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области

Происшествия 09:42   01.12.2024
Оксана Якушко
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вчера, 30 ноября, 13:42 в городе Змиев вспыхнул бытовой пожар в частном жилом доме, сообщили в ГСЧС Харьковской области. 

Из-за возгорания пострадала 64-летняя женщина. Она получила отравление угарным газом. Горелая пристройка к дому и домашние вещи на общей площади 15 м₂. В течение часа спасатели потушили огонь. Причину возгорания устанавливают.

В течение суток с 30 ноября по 01 декабря 2024 спасатели ГСЧС Харьковского гарнизона 9 раз выезжали на ликвидацию пожаров. За сутки в Харьковской области не возникло пожаров, вызванных обстрелами россиян.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 53 единиц взрывоопасных предметов 💣.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 09:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 30 ноября, 13:42 в городе Змиев вспыхнул бытовой пожар в частном жилом доме, сообщили в ГСЧС Харьковской области. ".