Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области

Вчера, 30 ноября, 13:42 в городе Змиев вспыхнул бытовой пожар в частном жилом доме, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Из-за возгорания пострадала 64-летняя женщина. Она получила отравление угарным газом. Горелая пристройка к дому и домашние вещи на общей площади 15 м₂. В течение часа спасатели потушили огонь. Причину возгорания устанавливают.

В течение суток с 30 ноября по 01 декабря 2024 спасатели ГСЧС Харьковского гарнизона 9 раз выезжали на ликвидацию пожаров. За сутки в Харьковской области не возникло пожаров, вызванных обстрелами россиян.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 53 единиц взрывоопасных предметов 💣.