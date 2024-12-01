Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині
Учора, 30 листопада, 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку, повідомили у ДСНС Харківської області.
О 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку. Через загоряння постраждала 64-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом. Горіла прибудова до будинку та домашні речі на загальній площі 15 м₂. Протягом години рятувальники погасили вогонь. Причину загоряння встановлюють.
За добу на Харківщині не виникло пожеж, спричинених обстрілами росіян. Протягом доби з 30 листопада по 01 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону 9 разів виїздили на ліквідацію пожеж.
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 53 одиниці вибухонебезпечних предметів 💣.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Змиев, пожежа, угарный газ;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 09:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 30 листопада, 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку, повідомили у ДСНС Харківської області. ".