Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині

Учора, 30 листопада, 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку, повідомили у ДСНС Харківської області.

О 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку. Через загоряння постраждала 64-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом. Горіла прибудова до будинку та домашні речі на загальній площі 15 м₂. Протягом години рятувальники погасили вогонь. Причину загоряння встановлюють.

За добу на Харківщині не виникло пожеж, спричинених обстрілами росіян. Протягом доби з 30 листопада по 01 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону 9 разів виїздили на ліквідацію пожеж.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 53 одиниці вибухонебезпечних предметів 💣.