Live
  • Нд 01.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині

Події 09:42   01.12.2024
Оксана Якушко
Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині

Учора, 30 листопада, 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку, повідомили у ДСНС Харківської області. 

О 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку. Через загоряння постраждала 64-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом. Горіла прибудова до будинку та домашні речі на загальній площі 15 м₂. Протягом години рятувальники погасили вогонь. Причину загоряння встановлюють.

За добу на Харківщині не виникло пожеж, спричинених обстрілами росіян. Протягом доби з 30 листопада по 01 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону 9 разів виїздили на ліквідацію пожеж.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 53 одиниці вибухонебезпечних предметів 💣.

Читайте також: Прогноз погоди у Харкові та області на 1 грудня: яким буде перший день зими

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині
Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині
01.12.2024, 09:42
Сьогодні 1 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 грудня: яке свято та день в історії
01.12.2024, 06:00
Доба у Харкові та області минула без ударів – Синєгубов
Доба у Харкові та області минула без ударів – Синєгубов
01.12.2024, 08:59
Новини Харкова — головне за 1 грудня: 16 атак на фронті, доба без ударів
Новини Харкова — головне за 1 грудня: 16 атак на фронті, доба без ударів
01.12.2024, 09:09
16 атак було на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
16 атак було на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
01.12.2024, 08:32
Кількість рейдів росіян через кордон на північ Харківщини зросла – ISW
Кількість рейдів росіян через кордон на північ Харківщини зросла – ISW
30.11.2024, 07:38

Новини за темою:

20:05
Тіла юнака та жінки виявили в охопленому вогнем будинку під Харковом (фото)
19:00
Чадним газом отруїлися троє людей на Харківщині
18:59
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ФАБ у Харкові закінчилися (фото)
19:27
54-річний тракторист підірвався у полі в Харківській області
08:10
Чоловік загинув у вогні у Богодухівському районі, горів будинок: дані від ДСНС

Ви читали новину: «Жінка отруїлася чадним газом через пожежу в будинку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 09:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 30 листопада, 13:42 у місті Зміїв спалахнула побутова пожежа у приватному житловому будинку, повідомили у ДСНС Харківської області. ".