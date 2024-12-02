Парень в Харькове поджег вагон поезда: зачем он это сделал (фото)

15-летнему парню сообщили о подозрении в поджоге вагона электропоезда в Харькове по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

15 сентября этого года подозреваемый, который находился на железнодорожной станции в Харькове, решил развлечься, информируют в облпрокуратуре.

По данным следствия, мотивы парня были хулиганскими. С помощью заранее заготовленного ключа он открыл дверь одного из вагонов электропоезда и влез внутрь. Там он поджег вещи, чем вызвал пожар. Его парень снял на смартфон и в дальнейшем прислал видео администраторам одного из Telegram-каналов, которые его опубликовали.

Ущерб оценили в более чем 700 тысяч гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения.