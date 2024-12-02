Парень в Харькове поджег вагон поезда: зачем он это сделал (фото)
15-летнему парню сообщили о подозрении в поджоге вагона электропоезда в Харькове по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).
15 сентября этого года подозреваемый, который находился на железнодорожной станции в Харькове, решил развлечься, информируют в облпрокуратуре.
По данным следствия, мотивы парня были хулиганскими. С помощью заранее заготовленного ключа он открыл дверь одного из вагонов электропоезда и влез внутрь. Там он поджег вещи, чем вызвал пожар. Его парень снял на смартфон и в дальнейшем прислал видео администраторам одного из Telegram-каналов, которые его опубликовали.
Ущерб оценили в более чем 700 тысяч гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, поджог, поезд;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 17:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летнему парню сообщили о подозрении в поджоге вагона электропоезда в Харькове по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).".