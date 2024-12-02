Хлопець у Харкові підпалив вагон поїзда: навіщо він це зробив (фото)

15-річному хлопцеві повідомили про підозру у підпалі вагона електропоїзда у Харкові за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

15 вересня цього року підозрюваний, який перебував на залізничній станції у Харкові, вирішив розважитись, інформують в облпрокуратурі.

За даними слідства, мотиви хлопця були хуліганськими. За допомогою заздалегідь заготовленого ключа він відчинив двері одного з вагонів електропоїзда і вліз усередину. Там він підпалив речі, чим спричинив пожежу. Її хлопець зняв на смартфон та надалі надіслав відео адміністраторам одного з телеграм-каналів, які його опублікували.

Збитки оцінили у понад 700 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.