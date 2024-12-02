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Хлопець у Харкові підпалив вагон поїзда: навіщо він це зробив (фото)

Події 17:47   02.12.2024
Олена Нагорна
Хлопець у Харкові підпалив вагон поїзда: навіщо він це зробив (фото)

15-річному хлопцеві повідомили про підозру у підпалі вагона електропоїзда у Харкові за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

15 вересня цього року підозрюваний, який перебував на залізничній станції у Харкові, вирішив розважитись, інформують в облпрокуратурі.

За даними слідства, мотиви хлопця були хуліганськими. За допомогою заздалегідь заготовленого ключа він відчинив двері одного з вагонів електропоїзда і вліз усередину. Там він підпалив речі, чим спричинив пожежу. Її хлопець зняв на смартфон та надалі надіслав відео адміністраторам одного з телеграм-каналів, які його опублікували.

Збитки оцінили у понад 700 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 17:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-річному хлопцеві повідомили про підозру у підпалі вагона електропоїзда у Харкові за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).".