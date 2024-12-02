В этом году Лозовая останется без новогодней елки, поставят лишь фотозону
О том, что в этом году в Лозовой не будут устанавливать главную елку города, сообщил секретарь Лозовского городского совета Юрий Кушнир. Установят только фотозону.
Праздничная фотозона заработает накануне Дня святого Николая, 5 декабря. Эти решения связаны с ситуацией в сфере безопасности в городе.
«Педагоги и работники культуры также подготовили для детей небольшие сюрпризы, которые будут ждать малышей на улицах города и в старостинских округах. Новогодние подарки дети получат ближе к Новому году – те, которые учитываются в учебных заведениях и проживают на территории громады», – передает LozovaNews.
Дети, которые официально не зарегистрированы, но фактически также проживают в городе не останутся без сюрпризов. Ими будут заниматься благотворители, отметили в горсовете.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: елка, Лозовая, новый год, праздники;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 10:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в этом году в Лозовой не будут устанавливать главную елку города, сообщил секретарь Лозовского городского совета Юрий Кушнир. Установят только фотозону.".