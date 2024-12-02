В этом году Лозовая останется без новогодней елки, поставят лишь фотозону

О том, что в этом году в Лозовой не будут устанавливать главную елку города, сообщил секретарь Лозовского городского совета Юрий Кушнир. Установят только фотозону.

Праздничная фотозона заработает накануне Дня святого Николая, 5 декабря. Эти решения связаны с ситуацией в сфере безопасности в городе.

«Педагоги и работники культуры также подготовили для детей небольшие сюрпризы, которые будут ждать малышей на улицах города и в старостинских округах. Новогодние подарки дети получат ближе к Новому году – те, которые учитываются в учебных заведениях и проживают на территории громады», – передает LozovaNews.

Дети, которые официально не зарегистрированы, но фактически также проживают в городе не останутся без сюрпризов. Ими будут заниматься благотворители, отметили в горсовете.

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