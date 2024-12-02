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Цьогоріч Лозова залишиться без новорічної ялинки, поставлять лише фотозону

Суспільство 10:47   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цьогоріч Лозова залишиться без новорічної ялинки, поставлять лише фотозону Фото: LozovaNews

Про те, що цього року у Лозовій не встановлюватимуть головну ялинку міста, повідомив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Встановлять лише фотозону.

Святкова фотозона запрацює напередодні Дня святого Миколая, 5 грудня. Ці рішення пов’язані із ситуацією у сфері безпеки у місті.

Освітяни та працівники культури також підготували для дітей невеликі сюрпризи, які чекатимуть малечу на вулицях міста та в старостинських округах. Новорічні подарунки діти отримають ближче до Нового року – ті, які обліковуються в закладах освіти та проживають на території громади“, – передає LozovaNews.

Діти, які офіційно не зареєстровані, але фактично також проживають у місті, не залишаться без сюрпризів. Ними займатимуться благодійники, зазначили у міськраді.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О том, что в этом году в Лозовой не будут устанавливать главную елку города, сообщил секретарь Лозовского городского совета Юрий Кушнир. Установят только фотозону.".