Цьогоріч Лозова залишиться без новорічної ялинки, поставлять лише фотозону
Про те, що цього року у Лозовій не встановлюватимуть головну ялинку міста, повідомив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Встановлять лише фотозону.
Святкова фотозона запрацює напередодні Дня святого Миколая, 5 грудня. Ці рішення пов’язані із ситуацією у сфері безпеки у місті.
“Освітяни та працівники культури також підготували для дітей невеликі сюрпризи, які чекатимуть малечу на вулицях міста та в старостинських округах. Новорічні подарунки діти отримають ближче до Нового року – ті, які обліковуються в закладах освіти та проживають на території громади“, – передає LozovaNews.
Діти, які офіційно не зареєстровані, але фактично також проживають у місті, не залишаться без сюрпризів. Ними займатимуться благодійники, зазначили у міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: елка, Лозовая, новый год, праздники;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 10:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О том, что в этом году в Лозовой не будут устанавливать главную елку города, сообщил секретарь Лозовского городского совета Юрий Кушнир. Установят только фотозону.".