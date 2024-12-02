Цьогоріч Лозова залишиться без новорічної ялинки, поставлять лише фотозону

Про те, що цього року у Лозовій не встановлюватимуть головну ялинку міста, повідомив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Встановлять лише фотозону.

Святкова фотозона запрацює напередодні Дня святого Миколая, 5 грудня. Ці рішення пов’язані із ситуацією у сфері безпеки у місті.

“Освітяни та працівники культури також підготували для дітей невеликі сюрпризи, які чекатимуть малечу на вулицях міста та в старостинських округах. Новорічні подарунки діти отримають ближче до Нового року – ті, які обліковуються в закладах освіти та проживають на території громади“, – передає LozovaNews.

Діти, які офіційно не зареєстровані, але фактично також проживають у місті, не залишаться без сюрпризів. Ними займатимуться благодійники, зазначили у міськраді.