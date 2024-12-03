Восемь раз ударила ножом женщина своего сожителя в Харькове — полиция

В Харькове задержали 43-летнюю женщину, которая, по версии следствия, зарезала своего сожителя в ходе семейной ссоры.

В квартире на бульваре Ивана Каркача 2 декабря супруги распивали спиртное. Застолье переросло в конфликт и женщина нанесла 54-летнему сожителю восемь ножевых ранений. Тот скончался на месте, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О смерти зятя правоохранителям сообщила мать предполагаемой убийцы.

Женщине уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УКУ. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.