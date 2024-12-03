Восемь раз ударила ножом женщина своего сожителя в Харькове — полиция
В Харькове задержали 43-летнюю женщину, которая, по версии следствия, зарезала своего сожителя в ходе семейной ссоры.
В квартире на бульваре Ивана Каркача 2 декабря супруги распивали спиртное. Застолье переросло в конфликт и женщина нанесла 54-летнему сожителю восемь ножевых ранений. Тот скончался на месте, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
О смерти зятя правоохранителям сообщила мать предполагаемой убийцы.
Женщине уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УКУ. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 43-летнюю женщину, которая, по версии следствия, зарезала своего сожителя в ходе семейной ссоры.".