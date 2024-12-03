Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція
У Харкові затримали 43-річну жінку, яка, за версією слідства, зарізала свого співмешканця під час сімейної сварки.
У квартирі на бульварі Івана Каркача 2 грудня подружжя розпивало спиртне. Застілля переросло у конфлікт і жінка завдала 54-річному співмешканцю вісім ножових поранень. Той помер на місці, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Про смерть зятя правоохоронцям повідомила мати ймовірної вбивці.
Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ. Їй загрожує до 15 років тюрми.
Читайте також: Справа харків’янки, якій закидають замовлення вбивства ексчоловіка, – у суді
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, поліція Харківський області, убийство;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 18:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 43-річну жінку, яка, за версією слідства, зарізала свого співмешканця під час сімейної сварки.".