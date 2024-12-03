Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція

У Харкові затримали 43-річну жінку, яка, за версією слідства, зарізала свого співмешканця під час сімейної сварки.

У квартирі на бульварі Івана Каркача 2 грудня подружжя розпивало спиртне. Застілля переросло у конфлікт і жінка завдала 54-річному співмешканцю вісім ножових поранень. Той помер на місці, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про смерть зятя правоохоронцям повідомила мати ймовірної вбивці.

Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ. Їй загрожує до 15 років тюрми.