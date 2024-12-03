Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція

Події 18:01   03.12.2024
Олена Нагорна
Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція

У Харкові затримали 43-річну жінку, яка, за версією слідства, зарізала свого співмешканця під час сімейної сварки.

У квартирі на бульварі Івана Каркача 2 грудня подружжя розпивало спиртне. Застілля переросло у конфлікт і жінка завдала 54-річному співмешканцю вісім ножових поранень. Той помер на місці, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про смерть зятя правоохоронцям повідомила мати ймовірної вбивці.

Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Читайте також: Справа харків’янки, якій закидають замовлення вбивства ексчоловіка, – у суді

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На зоопарк у Харкові – 385,5 млн грн: Терехов пояснив, на що підуть гроші
На зоопарк у Харкові – 385,5 млн грн: Терехов пояснив, на що підуть гроші
03.12.2024, 18:31
Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція
Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція
03.12.2024, 18:01
Зменшення ударів КАБ: Синєгубов про засоби захисту Харкова і області
Зменшення ударів КАБ: Синєгубов про засоби захисту Харкова і області
03.12.2024, 15:01
Що насправді відбувається на коксовому заводі в Харкові, з’ясує комісія
Що насправді відбувається на коксовому заводі в Харкові, з’ясує комісія
03.12.2024, 17:37
«Тікали, хто як міг»: деталі та відео звільнення Новомлинська на Харківщині
«Тікали, хто як міг»: деталі та відео звільнення Новомлинська на Харківщині
03.12.2024, 16:52
Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото)
Солодкий символ Харкова: у місті зафіксували рекорд України (фото)
03.12.2024, 13:10

Новини за темою:

17:37
Що насправді відбувається на коксовому заводі в Харкові, з’ясує комісія
17:12
ГШ: РФ п’ять разів атакувала на півночі Харківщини та один раз під Куп’янськом
23:52
Від 300 до 4000 гривень – ціни на ялинковому базарі у центрі Харкова (відео)
20:32
Що відбувається з лінією оборони у Вовчанську – інформація захисника (відео)
19:33
Трамваї та тролейбуси змінюють маршрути в Харкові – подробиці

Ви читали новину: «Вісім разів ударила ножем жінка свого співмешканця в Харкові – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 18:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 43-річну жінку, яка, за версією слідства, зарізала свого співмешканця під час сімейної сварки.".