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Справа харків’янки, якій закидають замовлення вбивства ексчоловіка, – у суді

Суспільство 20:08   29.11.2024
Олена Нагорна
Справа харків’янки, якій закидають замовлення вбивства ексчоловіка, – у суді

До суду передали справу 55-річної харків’янки, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього чоловіка з метою отримання при розлученні не половини, а всієї нерухомості.

Провадження за фактом організації підготовки умисного вбивства, вчиненої з корисливих мотивів та на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ) розглядатимуть у Дзержинському райсуді Харкова. Жінці загрожує від 10 до 15 років в’язниці чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, інформують в обласній прокуратурі.

Як повідомлялося, у серпні поточного року жінка підшукала через знайомих чоловіка і запропонувала йому за 100 доларів побити її колишнього. За версією слідства, під час розлучення вона не хотіла ділити майно, набуте у шлюбі. Пізніше жінка заговорила про вбивство, передала виконавцю адресу та інші дані жертви та пообіцяла подарувати квартиру на Полтавському Шляху. Також вона попросила потенційного кілера надіслати їй повідомлення “Давай познакомимся” у Viber. Це б означало, що вбивство відбулося.

Проте виконавець нещодавно звільнився з місць позбавлення волі й у його плани не входило повернення за ґрати, тож він розповів усі поліції. Правоохоронці імітували обставини злочину, ніби чоловіка було вбито пострілом у голову, і зробили фото, які 9 вересня показали жінці. Вона плакала й казала, що “не може повірити”. Після цього жінку затримали.

За даними ексглави ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка, жінка до переїзду в Україну працювала у прокуратурі Алтайського краю РФ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу 55-річної харків’янки, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього чоловіка з метою отримання при розлученні не половини, а всієї нерухомості.".