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Дело харьковчанки, которой инкриминируют заказ убийства экс-мужа, — уже в суде

Общество 20:08   29.11.2024
Елена Нагорная
Дело харьковчанки, которой инкриминируют заказ убийства экс-мужа, — уже в суде

В суд передали дело 55-летней харьковчанки, которую подозревают в заказе убийства бывшего мужа с целью получения при разводе не половины, а всей недвижимости.

Производство по факту организации подготовки умышленного убийства, совершенной из корыстных побуждений и по заказу (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УКУ) будут рассматривать в Дзержинском райсуде Харькова. Женщине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества, информируют в областной прокуратуре.

Как сообщалось, в августе текущего года женщина подыскала через знакомых мужчину и предложила ему за 100 долларов избить ее бывшего. По версии следствия, при разводе она не хотела делить имущество, приобретенное в браке. Позже женщина заговорила об убийстве, передала исполнителю адрес и другие данные жертвы и пообещала подарить квартиру на Полтавском Шляхе. Также она попросила потенциального киллера прислать ей сообщение «Давай познакомимся» в Viber. Это означало бы, что убийство состоялось.

Однако исполнитель недавно освободился из мест лишения свободы и в его планы не входило возвращение за решетку, поэтому он рассказал все полиции. Правоохранители имитировали обстоятельства преступления, будто мужчина был убит выстрелом в голову, и сделали фото, которые 9 сентября показали женщине. Она плакала и говорила, что «не может поверить». После этого женщину задержали.

По данным экс-главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, женщина до переезда в Украину работала в прокуратуре Алтайского края РФ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело 55-летней харьковчанки, которую подозревают в заказе убийства бывшего мужа с целью получения при разводе не половины, а всей недвижимости.".