Мать осужденного Коли Харьковского скрывается за границей, отца судят (видео)
Отца Коли Харьковского, признанного виновным в смертельном ДТП в Харькове в 2021 году, судят по статье «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Мать — в розыске.
В отношении родителей парня были открыты производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УКУ, сообщил замначальника отдела защиты детей и противодействия домашнему насилию Харьковской облпрокуратуры Иван Семинякин.
«В настоящее время в отношении отца обвиняемого уголовное производство направлено в суд, продолжается судебное разбирательство. Уголовное производство в отношении матери обвиняемого в настоящее время остановлено в связи с ее розыском», — рассказал Семинякин.
Как уточнил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, мать Харьковского скрывается от следствия за границей.
Напомним, 29 ноября Червонозаводский райсуд Харькова огласил приговор 19-летнему Коле Харьковскому — восемь лет тюрьмы с лишением прав на три года. Кроме того, он должен будет выплатить по миллиону гривен обоим детям погибшего водителя. ДТП произошло вечером 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина (ныне — Аэрокосмического) и улицы Одесской. Авто Infiniti Q50 врезалось в Chevrolet Aveo, 58-летний водитель которого погиб на месте. Пассажиры, которые были в машине с Колей, пострадали — в больницу доставили двух парней и девушку. Эксперты установили, что за рулем Infiniti в момент аварии находился именно Харьковский. Также специалисты доказали его вменяемость и то, что ДТП произошло в результате нарушения ПДД. Подросток ехал со скоростью 180 км/ч. Infiniti, которым управлял Харьковский, был исправен. Три последующих года парень провел в СИЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Коля Харьковский, приговор суда, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отца Коли Харьковского, признанного виновным в смертельном ДТП в Харькове в 2021 году, судят по статье «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Мать — в розыске.".