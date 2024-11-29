Мать осужденного Коли Харьковского скрывается за границей, отца судят (видео)

Отца Коли Харьковского, признанного виновным в смертельном ДТП в Харькове в 2021 году, судят по статье «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Мать — в розыске.

В отношении родителей парня были открыты производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УКУ, сообщил замначальника отдела защиты детей и противодействия домашнему насилию Харьковской облпрокуратуры Иван Семинякин.

«В настоящее время в отношении отца обвиняемого уголовное производство направлено в суд, продолжается судебное разбирательство. Уголовное производство в отношении матери обвиняемого в настоящее время остановлено в связи с ее розыском», — рассказал Семинякин.

Как уточнил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, мать Харьковского скрывается от следствия за границей.

Напомним, 29 ноября Червонозаводский райсуд Харькова огласил приговор 19-летнему Коле Харьковскому — восемь лет тюрьмы с лишением прав на три года. Кроме того, он должен будет выплатить по миллиону гривен обоим детям погибшего водителя. ДТП произошло вечером 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина (ныне — Аэрокосмического) и улицы Одесской. Авто Infiniti Q50 врезалось в Chevrolet Aveo, 58-летний водитель которого погиб на месте. Пассажиры, которые были в машине с Колей, пострадали — в больницу доставили двух парней и девушку. Эксперты установили, что за рулем Infiniti в момент аварии находился именно Харьковский. Также специалисты доказали его вменяемость и то, что ДТП произошло в результате нарушения ПДД. Подросток ехал со скоростью 180 км/ч. Infiniti, которым управлял Харьковский, был исправен. Три последующих года парень провел в СИЗО.