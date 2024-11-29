Мати засудженого Колі Харківського переховується за кордоном, батька судять

Батька Колі Харківського, визнаного винним у смертельній ДТП у Харкові у 2021 році, судять за статтею “злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною”. Мати – у розшуку.

Щодо батьків хлопця були відкриті провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною) ККУ, повідомив заступник начальника відділу захисту дітей та протидії домашньому насильству Харківської облпрокуратури Іван Семинякін.

«На цей час стосовно батька обвинуваченого кримінальне провадження скероване до суду, триває судовий розгляд. Кримінальне провадження стосовно матері обвинуваченого на цей час зупинене у зв’язку з її розшуком», – розповів Семинякін.

Як уточнив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, мати Харківського переховується від слідства за кордоном.

Нагадаємо, 29 листопада Червонозаводський райсуд Харкова оголосив вирок 19-річному Колі Харківському – вісім років ув’язнення з позбавленням прав на три роки. Крім того, він має виплатити по мільйону гривень обом дітям загиблого водія. ДТП сталася увечері 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна (нині – Аерокосмічного) та вулиці Одеської. Автомобіль Infiniti Q50 врізався в Chevrolet Aveo, 58-річний водій якого загинув на місці. Пасажири, які були в машині з Колею, постраждали – до лікарні доправили двох хлопців та дівчину. Експерти встановили, що за кермом Infiniti в момент аварії був саме Харківський. Також фахівці довели його осудність і те, що ДТП сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху. Підліток їхав зі швидкістю 180 км/год. Infiniti, яким керував Харківський, був справним. Три наступні роки хлопець провів у СІЗО.