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«РФ попала дроном в человека»: в Купянске ранен пожилой мужчина

Происшествия 12:54   04.12.2024
Виктория Яковенко
«РФ попала дроном в человека»: в Купянске ранен пожилой мужчина

В городе Купянск на Харьковщине 65-летний мужчина в результате удара вражеского БпЛА получил ранения.

«Армия рф попала дроном с боеприпасом в гражданского», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Раненого госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 12:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск на Харьковщине 65-летний мужчина в результате удара вражеского БпЛА получил ранения.".