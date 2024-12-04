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«РФ влучила дроном у людину»: у Куп’янську поранений літній чоловік

Події 12:54   04.12.2024
Вікторія Яковенко
«РФ влучила дроном у людину»: у Куп’янську поранений літній чоловік

У місті Куп’янськ на Харківщині 65-річний чоловік внаслідок удару ворожого БпЛА отримав поранення.

«Армія рф влучила дроном із боєприпасом у цивільну людину», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Пораненого шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ на Харківщині 65-річний чоловік внаслідок удару ворожого БпЛА отримав поранення.".