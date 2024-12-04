Через приліт по Харківщині пошкоджено підприємство: подробиці від Синєгубова

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив ближче до ночі по Лозовському району.

Росіяни обстріляли село Сіваш о 22:06, уточнив начальник ХОВА.

“Внаслідок атаки БПЛА “Шахед”, пошкоджено будівлю цивільного підприємства“, – написав Синєгубов.

Також в області триває евакуація. Протягом доби з населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку в безпечні місця вивезли 49 людей.