Через приліт по Харківщині пошкоджено підприємство: подробиці від Синєгубова
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За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив ближче до ночі по Лозовському району.
Росіяни обстріляли село Сіваш о 22:06, уточнив начальник ХОВА.
“Внаслідок атаки БПЛА “Шахед”, пошкоджено будівлю цивільного підприємства“, – написав Синєгубов.
Також в області триває евакуація. Протягом доби з населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку в безпечні місця вивезли 49 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 08:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив ближче до ночі по Лозовському району.".