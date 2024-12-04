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Через приліт по Харківщині пошкоджено підприємство: подробиці від Синєгубова

Події 08:41   04.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через приліт по Харківщині пошкоджено підприємство: подробиці від Синєгубова Скриншот

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив ближче до ночі по Лозовському району.

Росіяни обстріляли село Сіваш о 22:06, уточнив начальник ХОВА.

Внаслідок атаки БПЛА “Шахед”, пошкоджено будівлю цивільного підприємства“, – написав Синєгубов.

Також в області триває евакуація. Протягом доби з населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямку в безпечні місця вивезли 49 людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив ближче до ночі по Лозовському району.".