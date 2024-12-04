Live
  • Ср 04.12.2024
  • Харків  -2°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.82

Новини Харкова — головне за 4 грудня: як минула ніч

Україна 06:57   04.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 4 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:57

За всю ніч у Харківській області не було жодної тривоги 

Ніч на Харківщині пройшла без тривог. Остання звучала напередодні ввечері о 20:32 через групу БПЛА, яку Повітряні сили ЗСУ зафіксували на сході області.

Якийсь час безпілотники кружляли над сусідніми регіонами. Потім їх знову помічали над нашою областю, а о 23:32 всі погрози минули. Пролунав відбій, а тривог не було протягом цілої ночі.

Читайте також: Сьогодні 4 грудня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 4 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 4 грудня: як минула ніч
04.12.2024, 06:57
Що насправді відбувається на коксовому заводі в Харкові, з’ясує комісія
Що насправді відбувається на коксовому заводі в Харкові, з’ясує комісія
03.12.2024, 17:37
Сьогодні 4 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 грудня: яке свято та день в історії
04.12.2024, 06:00
МСЕК по-новому: як у Харкові визначатимуть статус інвалідності у 2025 році
МСЕК по-новому: як у Харкові визначатимуть статус інвалідності у 2025 році
02.12.2024, 23:26
Новий заступник із ЖКГ з’явився у мера Харкова Терехова
Новий заступник із ЖКГ з’явився у мера Харкова Терехова
03.12.2024, 19:47
У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині
У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині
03.12.2024, 07:21

Новини за темою:

22:00
Новини Харкова — головне за 19.11: 1000 днів війни, “приліт” у місті
23:26
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, застава для Дудіна
22:08
Новини Харкова – головне за 6 листопада: успіхи РФ на Харківщині, обстріли
23:17
Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі
21:51
Новини Харкова – головне за 25.10: РФ б’є по області, є загиблі

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 4 грудня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 06:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".