Новини Харкова — головне за 4 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:57

За всю ніч у Харківській області не було жодної тривоги

Ніч на Харківщині пройшла без тривог. Остання звучала напередодні ввечері о 20:32 через групу БПЛА, яку Повітряні сили ЗСУ зафіксували на сході області.

Якийсь час безпілотники кружляли над сусідніми регіонами. Потім їх знову помічали над нашою областю, а о 23:32 всі погрози минули. Пролунав відбій, а тривог не було протягом цілої ночі.