Новини Харкова — головне за 4 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:57
За всю ніч у Харківській області не було жодної тривоги
Ніч на Харківщині пройшла без тривог. Остання звучала напередодні ввечері о 20:32 через групу БПЛА, яку Повітряні сили ЗСУ зафіксували на сході області.
Якийсь час безпілотники кружляли над сусідніми регіонами. Потім їх знову помічали над нашою областю, а о 23:32 всі погрози минули. Пролунав відбій, а тривог не було протягом цілої ночі.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".