13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов

На півночі Харківщині – фронт без змін. А Куп’янський напрямок залишається найважчим, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Нещодавно ворог спробував, застосовуючи близько 15 одиниць важкої броньованої техніки з піхотою, проводити штурми, наразі тривають бої. Попередні штурми всі наші воїни відбили. Лише за останні 20 годин ворог 13 разів пробував штурмувати позиції наших військових», – розповів Синєгубов.

За його словами, на лівому березі річки Оскіл залишаються 136 людей. Він нагадав, що постачати туди світло, воду та тепло наразі неможливо.

«Правий берег – ще ми зможемо надавати і електроенергію, і водопостачання, однак у досить обмеженій кількості, враховуючи, що ворог по всьому Куп’янську може діставати будь-яким своїм озброєнням», – зазначив Синєгубов.