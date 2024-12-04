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13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов

Фронт 16:02   04.12.2024
Вікторія Яковенко
13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов скриншот

На півночі Харківщині – фронт без змін. А Куп’янський напрямок залишається найважчим, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Нещодавно ворог спробував, застосовуючи близько 15 одиниць важкої броньованої техніки з піхотою, проводити штурми, наразі тривають бої. Попередні штурми всі наші воїни відбили. Лише за останні 20 годин ворог 13 разів пробував штурмувати позиції наших військових», – розповів Синєгубов.

За його словами, на лівому березі річки Оскіл залишаються 136 людей. Він нагадав, що постачати туди світло, воду та тепло наразі неможливо.

«Правий берег – ще ми зможемо надавати і електроенергію, і водопостачання, однак у досить обмеженій кількості, враховуючи, що ворог по всьому Куп’янську може діставати будь-яким своїм озброєнням», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 16:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщині – фронт без змін. А Куп’янський напрямок залишається найважчим, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".