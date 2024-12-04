13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов
На півночі Харківщині – фронт без змін. А Куп’янський напрямок залишається найважчим, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Нещодавно ворог спробував, застосовуючи близько 15 одиниць важкої броньованої техніки з піхотою, проводити штурми, наразі тривають бої. Попередні штурми всі наші воїни відбили. Лише за останні 20 годин ворог 13 разів пробував штурмувати позиції наших військових», – розповів Синєгубов.
За його словами, на лівому березі річки Оскіл залишаються 136 людей. Він нагадав, що постачати туди світло, воду та тепло наразі неможливо.
«Правий берег – ще ми зможемо надавати і електроенергію, і водопостачання, однак у досить обмеженій кількості, враховуючи, що ворог по всьому Куп’янську може діставати будь-яким своїм озброєнням», – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Ворог постійно б’є по критичній інфраструктурі на Харківщині – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Купянщина, Олег Синегубов, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщині – фронт без змін. А Куп’янський напрямок залишається найважчим, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".