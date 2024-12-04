13 штурмов за 20 часов: что происходит на Купянщине, рассказал Синегубов
На севере Харьковщины – фронт без изменений. А Купянское направление остается самым тяжелым, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Недавно враг попытался, применяя около 15 единиц тяжелой бронированной техники с пехотой, проводить штурмы, продолжаются бои. Предыдущие штурмы наши воины отбили. Только за последние 20 часов враг 13 раз пробовал штурмовать позиции наших военных», – рассказал Синегубов.
По его словам, на левом берегу реки Оскол остаются 136 человек. Он напомнил, что поставлять туда свет, воду и тепло сейчас невозможно.
«Правый берег — еще мы сможем предоставлять и электроэнергию, и водоснабжение, однако в достаточно ограниченном количестве, учитывая, что враг по всему Купянску может доставать любым своим вооружением», — отметил Синегубов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Купянщина, Олег Синегубов, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины – фронт без изменений. А Купянское направление остается самым тяжелым, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".