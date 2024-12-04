13 штурмов за 20 часов: что происходит на Купянщине, рассказал Синегубов

На севере Харьковщины – фронт без изменений. А Купянское направление остается самым тяжелым, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Недавно враг попытался, применяя около 15 единиц тяжелой бронированной техники с пехотой, проводить штурмы, продолжаются бои. Предыдущие штурмы наши воины отбили. Только за последние 20 часов враг 13 раз пробовал штурмовать позиции наших военных», – рассказал Синегубов.

По его словам, на левом берегу реки Оскол остаются 136 человек. Он напомнил, что поставлять туда свет, воду и тепло сейчас невозможно.

«Правый берег — еще мы сможем предоставлять и электроэнергию, и водоснабжение, однако в достаточно ограниченном количестве, учитывая, что враг по всему Купянску может доставать любым своим вооружением», — отметил Синегубов.