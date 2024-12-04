Враг постоянно бьет по критической инфраструктуре на Харьковщине — Синегубов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электроснабжением и отоплением в Харьковской области.
«С электроснабжением мы зависимы от общенациональной системы. Если там есть дефицит, то к нам так же приходятся лимиты. И мы должны использовать очереди отключений, однако внутренняя система, включая энергогенерацию, транзит – у нас работает по плану. Отопительный сезон продолжается по плану. Тем не менее враг у нас постоянно бьет по критической инфраструктуре. Сегодня ночью было попадание «Шахеда» по одной из наших подстанций, к счастью, обошлось без существенных нарушений в работе этой системы», — сказал глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: критическая инфраструктура, Олег Синегубов, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электроснабжением и отоплением в Харьковской области.".