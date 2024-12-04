Live
  • Ср 04.12.2024
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.82

Враг постоянно бьет по критической инфраструктуре на Харьковщине — Синегубов

Общество 15:45   04.12.2024
Виктория Яковенко
Враг постоянно бьет по критической инфраструктуре на Харьковщине — Синегубов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электроснабжением и отоплением в Харьковской области.

«С электроснабжением мы зависимы от общенациональной системы. Если там есть дефицит, то к нам так же приходятся лимиты. И мы должны использовать очереди отключений, однако внутренняя система, включая энергогенерацию, транзит – у нас работает по плану. Отопительный сезон продолжается по плану. Тем не менее враг у нас постоянно бьет по критической инфраструктуре. Сегодня ночью было попадание «Шахеда» по одной из наших подстанций, к счастью, обошлось без существенных нарушений в работе этой системы», — сказал глава ХОВА.

Читайте также: Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
04.12.2024, 10:10
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
04.12.2024, 08:41
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
04.12.2024, 08:17
Новости Харькова — главное за 4.12: «новая» тревога в городе, удары по области
Новости Харькова — главное за 4.12: «новая» тревога в городе, удары по области
04.12.2024, 16:07
В Харькове протестировали новую тревогу: как звучит, когда заработает система
В Харькове протестировали новую тревогу: как звучит, когда заработает система
04.12.2024, 15:06
Еще одна станция метро в Харькове стала новогодней (фото)
Еще одна станция метро в Харькове стала новогодней (фото)
04.12.2024, 16:20

Новости по теме:

12:25
Удары по критической инфраструктуре: какие объекты повредили на Харьковщине
15:48
В Харькове нашли деньги на бесплатный проезд и восстановление инфраструктуры
18:16
Около 250 млн грн Харьковщина дала для защиты критической инфраструктуры
10:00
Синегубов: Есть прилеты в Немышлянском и Основянском районах Харькова
12:50
Синегубов: Оккупанты нанесли еще 4 ракетных удара на Харьковщине по газодобыче

Вы читали новость: «Враг постоянно бьет по критической инфраструктуре на Харьковщине — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электроснабжением и отоплением в Харьковской области.".