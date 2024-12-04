Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг ударил ближе к ночи по Лозовскому району.

Россияне обстреляли село Сиваш в 22:06, уточнил начальник ХОВА.

«В результате атаки БПЛА «Шахед» повреждено здание гражданского предприятия», – написал Синегубов.

Продолжается и эвакуация в области. В течение суток из населенных пунктов Боровского и Купянского направления в безопасные места вывезли 49 людей.