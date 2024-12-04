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Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова

Происшествия 08:41   04.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова Скриншот

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг ударил ближе к ночи по Лозовскому району.

Россияне обстреляли село Сиваш в 22:06, уточнил начальник ХОВА.

«В результате атаки БПЛА «Шахед» повреждено здание гражданского предприятия», – написал Синегубов.

Продолжается и эвакуация в области. В течение суток из населенных пунктов Боровского и Купянского направления в безопасные места вывезли 49 людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг ударил ближе к ночи по Лозовскому району.".