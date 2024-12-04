Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
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По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг ударил ближе к ночи по Лозовскому району.
Россияне обстреляли село Сиваш в 22:06, уточнил начальник ХОВА.
«В результате атаки БПЛА «Шахед» повреждено здание гражданского предприятия», – написал Синегубов.
Продолжается и эвакуация в области. В течение суток из населенных пунктов Боровского и Купянского направления в безопасные места вывезли 49 людей.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 08:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг ударил ближе к ночи по Лозовскому району.".