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Новости Харькова — главное за 4 декабря: как прошла ночь

Украина 06:57   04.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 4 декабря: как прошла ночь Харьков

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:57

За всю ночь в Харьковской области не было ни одной тревоги 

Ночь на Харьковщине прошла без тревог. Последняя звучала накануне вечером, в 20:32, из-за группы БПЛА, которую Воздушные силы ВСУ зафиксировали на востоке области.

Какое-то время беспилотники кружили над соседними регионами. Потом их вновь замечали над нашей областью, а в 23:32 все угрозы миновали. Прозвучал отбой, а тревог не было в течение целой ночи.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 06:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".