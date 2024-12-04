Новости Харькова — главное за 4 декабря: как прошла ночь
Харьков
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:57
За всю ночь в Харьковской области не было ни одной тревоги
Ночь на Харьковщине прошла без тревог. Последняя звучала накануне вечером, в 20:32, из-за группы БПЛА, которую Воздушные силы ВСУ зафиксировали на востоке области.
Какое-то время беспилотники кружили над соседними регионами. Потом их вновь замечали над нашей областью, а в 23:32 все угрозы миновали. Прозвучал отбой, а тревог не было в течение целой ночи.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 06:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".