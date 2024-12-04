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Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ

Украина 08:17   04.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток враг шесть раз наступал на Харьковском направлении, передает Генштаб ВСУ.

Оккупанты штурмовали наши позиции в районе Волчанска, Глубокого и Казачей Лопани. Тем временем на Купянщине украинские защитники отбили 13 атак россиян.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского», – пишут в Генштабе.

Также ВС РФ сбросили авиабомбы на Глубокое, Глушковку, Ивановку и Ковшаровку.

Потери россиян, по информации Генштаба, на данный момент таковы:

Читайте также: ВСУ контратакуют на севере Харьковщины и сдерживают врага на Купянщине – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг шесть раз наступал на Харьковском направлении, передает Генштаб ВСУ.".