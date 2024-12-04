Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ

В течение суток враг шесть раз наступал на Харьковском направлении, передает Генштаб ВСУ.

Оккупанты штурмовали наши позиции в районе Волчанска, Глубокого и Казачей Лопани. Тем временем на Купянщине украинские защитники отбили 13 атак россиян.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского», – пишут в Генштабе.

Также ВС РФ сбросили авиабомбы на Глубокое, Глушковку, Ивановку и Ковшаровку.

Потери россиян, по информации Генштаба, на данный момент таковы: