Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток враг шесть раз наступал на Харьковском направлении, передает Генштаб ВСУ.
Оккупанты штурмовали наши позиции в районе Волчанска, Глубокого и Казачей Лопани. Тем временем на Купянщине украинские защитники отбили 13 атак россиян.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского», – пишут в Генштабе.
Также ВС РФ сбросили авиабомбы на Глубокое, Глушковку, Ивановку и Ковшаровку.
Потери россиян, по информации Генштаба, на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг шесть раз наступал на Харьковском направлении, передает Генштаб ВСУ.".