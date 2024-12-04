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Генштаб: чотири населені пункти Харківщини потрапили під авіаудари РФ

Україна 08:17   04.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: чотири населені пункти Харківщини потрапили під авіаудари РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог шість разів наступав на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти штурмували наші позиції у районі Вовчанська, Глибокого та Козачої Лопані. Тим часом на Куп’янщині українські захисники відбили 13 атак росіян.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого”, – пишуть у Генштабі.

Також ЗС РФ скинули авіабомби на Глибоке, Глушківку, Іванівку та Ківшарівку.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, наразі такі:

Читайте також: ЗСУ контратакують на півночі Харківщини та стримують ворога на Куп’янщині – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог шість разів наступав на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".