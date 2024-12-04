Генштаб: чотири населені пункти Харківщини потрапили під авіаудари РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби ворог шість разів наступав на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти штурмували наші позиції у районі Вовчанська, Глибокого та Козачої Лопані. Тим часом на Куп’янщині українські захисники відбили 13 атак росіян.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого”, – пишуть у Генштабі.
Також ЗС РФ скинули авіабомби на Глибоке, Глушківку, Іванівку та Ківшарівку.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог шість разів наступав на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".