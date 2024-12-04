Генштаб: чотири населені пункти Харківщини потрапили під авіаудари РФ

Протягом доби ворог шість разів наступав на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти штурмували наші позиції у районі Вовчанська, Глибокого та Козачої Лопані. Тим часом на Куп’янщині українські захисники відбили 13 атак росіян.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого”, – пишуть у Генштабі.

Також ЗС РФ скинули авіабомби на Глибоке, Глушківку, Іванівку та Ківшарівку.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, наразі такі: