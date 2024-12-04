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ЗСУ контратакують на півночі Харківщини і стримують ворога на Куп’янщині – ISW

Україна 07:27   04.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ контратакують на півночі Харківщини і стримують ворога на Куп’янщині – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни продовжують атакувати на Харківському та Куп’янському напрямку, проте просування на різних ділянках фронту аналітики не фіксують.

В Інституті вивчення війни підтвердили спробу ЗС РФ закріпитися на правому березі Осколу, а також уточнили, що наразі цю частину області все ще контролюють ЗСУ.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, показують, що українські війська контролюють Новомлинськ (на північ від Куп’янська та на західному березі річки Оскіл), попри нещодавні заяви росіян про те, що російські сили просунулися в цьому районі. 3 грудня український Генштаб повідомив, що російські війська намагалися переправитися на західний берег річки Оскіл поблизу Новомлинська та закріпитися, але українська артилерія та безпілотники вибили російські сили з цього району “, – зазначили в ISW.

Також протягом кількох останніх днів росіяни штурмували наші позиції у районі Козачої Лопані, Глибокого, Стариці та Вовчанська. Але просування росіян на півночі області також немає.

“2 грудня російський блогер заявив, що українські сили проводили контратаки на південний захід від Глибокого”, – додали аналітики.

Нагадаємо, 3 грудня Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ повідомило, що противник намагався захопити і утримати плацдарм на правому березі Осколу в районі села Новомлинськ. За підтримки артилерії та підрозділів БПЛА Сили оборони вибили супротивника з плацдарму.

Читайте також: Новомлинськ на Харківщині звільнили СОУ – Deep State оновили карту

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що РФ продовжує атакувати на Харківському та Куп’янському напрямку, проте просування на різних ділянках фронту аналітики не фіксують.".