ЗСУ контратакують на півночі Харківщини і стримують ворога на Куп’янщині – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни продовжують атакувати на Харківському та Куп’янському напрямку, проте просування на різних ділянках фронту аналітики не фіксують.

В Інституті вивчення війни підтвердили спробу ЗС РФ закріпитися на правому березі Осколу, а також уточнили, що наразі цю частину області все ще контролюють ЗСУ.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, показують, що українські війська контролюють Новомлинськ (на північ від Куп’янська та на західному березі річки Оскіл), попри нещодавні заяви росіян про те, що російські сили просунулися в цьому районі. 3 грудня український Генштаб повідомив, що російські війська намагалися переправитися на західний берег річки Оскіл поблизу Новомлинська та закріпитися, але українська артилерія та безпілотники вибили російські сили з цього району “, – зазначили в ISW.

Також протягом кількох останніх днів росіяни штурмували наші позиції у районі Козачої Лопані, Глибокого, Стариці та Вовчанська. Але просування росіян на півночі області також немає.

“2 грудня російський блогер заявив, що українські сили проводили контратаки на південний захід від Глибокого”, – додали аналітики.

Нагадаємо, 3 грудня Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ повідомило, що противник намагався захопити і утримати плацдарм на правому березі Осколу в районі села Новомлинськ. За підтримки артилерії та підрозділів БПЛА Сили оборони вибили супротивника з плацдарму.