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ВСУ контратакуют на севере Харьковщины и сдерживают врага на Купянщине – ISW

Украина 07:27   04.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ контратакуют на севере Харьковщины и сдерживают врага на Купянщине – ISW

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне продолжают атаковать на Харьковском и Купянском направлении, однако продвижений на разных участках фронта аналитики не фиксируют.

В Институте изучения войны подтвердили попытку ВС РФ закрепиться на правом берегу Оскола, а также уточнили, что на данный момент эту часть области все еще контролируют ВСУ.

«Кадры, опубликованные 3 декабря, показывают, что украинские войска контролируют Новомлинск (к северу от Купянска и на западном берегу реки Оскол), несмотря на недавние заявления россиян о том, что российские силы продвинулись в этом районе. 3 декабря украинский Генштаб сообщил, что российские войска пытались переправиться на западный берег реки Оскол близ Новомлинска и закрепиться, но украинская артиллерия и беспилотники выбили российские силы из этого района», – отметили в ISW.

Также в течение нескольких последних дней россияне штурмовали наши позиции в районе Казачьей Лопани, Глубокого, Старицы и Волчанска. Но продвижений россиян на севере области также нет.

«2 декабря российский блогер заявил, что украинские силы проводили контратаки к юго-западу от Глубокого», – добавили аналитики.

Напомним, 3 декабря Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ сообщило что противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу Оскола в районе села Новомлинск. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА Силы обороны выбили противника из плацдарма.

Читайте также: Новомлинск на Харьковщине освободили СОУ — Deep State обновили карту

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что РФ продолжает атаковать на Харьковском и Купянском направлении, однако продвижений на разных участках фронта аналитики не фиксируют.".