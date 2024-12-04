ВСУ контратакуют на севере Харьковщины и сдерживают врага на Купянщине – ISW
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне продолжают атаковать на Харьковском и Купянском направлении, однако продвижений на разных участках фронта аналитики не фиксируют.
В Институте изучения войны подтвердили попытку ВС РФ закрепиться на правом берегу Оскола, а также уточнили, что на данный момент эту часть области все еще контролируют ВСУ.
«Кадры, опубликованные 3 декабря, показывают, что украинские войска контролируют Новомлинск (к северу от Купянска и на западном берегу реки Оскол), несмотря на недавние заявления россиян о том, что российские силы продвинулись в этом районе. 3 декабря украинский Генштаб сообщил, что российские войска пытались переправиться на западный берег реки Оскол близ Новомлинска и закрепиться, но украинская артиллерия и беспилотники выбили российские силы из этого района», – отметили в ISW.
Также в течение нескольких последних дней россияне штурмовали наши позиции в районе Казачьей Лопани, Глубокого, Старицы и Волчанска. Но продвижений россиян на севере области также нет.
«2 декабря российский блогер заявил, что украинские силы проводили контратаки к юго-западу от Глубокого», – добавили аналитики.
Напомним, 3 декабря Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ сообщило что противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу Оскола в районе села Новомлинск. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА Силы обороны выбили противника из плацдарма.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 07:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что РФ продолжает атаковать на Харьковском и Купянском направлении, однако продвижений на разных участках фронта аналитики не фиксируют.".