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БпЛА «Молния» атаковал авто для ритуальных услуг на Харьковщине (фото)

Происшествия 14:33   04.12.2024
Виктория Яковенко
БпЛА «Молния» атаковал авто для ритуальных услуг на Харьковщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара РФ по Купянску, где пострадал пожилой мужчина.

По данным правоохранителей, 4 декабря около 11:30, предварительно ударный БпЛА «Молния», попал в автомобиль для ритуальных услуг. Ранения получил 65-летний водитель.

Следователи начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удар по купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Купянске 65-летнего мужчину госпитализировали после удара дроном.

Автор: Виктория Яковенко
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БпЛА «Молния» атаковал авто для ритуальных услуг на Харьковщине (фото)
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04.12.2024, 14:33

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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 14:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара РФ по Купянску, где пострадал пожилой мужчина.".