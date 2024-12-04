БпЛА «Молния» атаковал авто для ритуальных услуг на Харьковщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара РФ по Купянску, где пострадал пожилой мужчина.
По данным правоохранителей, 4 декабря около 11:30, предварительно ударный БпЛА «Молния», попал в автомобиль для ритуальных услуг. Ранения получил 65-летний водитель.
Следователи начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Купянске 65-летнего мужчину госпитализировали после удара дроном.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, купянск, молния, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара РФ по Купянску, где пострадал пожилой мужчина.".