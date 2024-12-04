БпЛА «Молния» атаковал авто для ритуальных услуг на Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара РФ по Купянску, где пострадал пожилой мужчина.

По данным правоохранителей, 4 декабря около 11:30, предварительно ударный БпЛА «Молния», попал в автомобиль для ритуальных услуг. Ранения получил 65-летний водитель.

Следователи начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Купянске 65-летнего мужчину госпитализировали после удара дроном.