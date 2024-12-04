БпЛА «Молния» атакував авто для ритуальних послуг на Харківщині (фото)

У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару РФ по Куп’янську, де постраждав літній чоловік.

За даними правоохоронців, 4 грудня близько 11:30, попередньо ударний БпЛА «Молния», влучив в автомобіль для ритуальних послуг. Поранення отримав 65-річний водій.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Куп’янську 65-річного чоловіка шпиталізували після удару дроном.