БпЛА «Молния» атакував авто для ритуальних послуг на Харківщині (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару РФ по Куп’янську, де постраждав літній чоловік.
За даними правоохоронців, 4 грудня близько 11:30, попередньо ударний БпЛА «Молния», влучив в автомобіль для ритуальних послуг. Поранення отримав 65-річний водій.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Куп’янську 65-річного чоловіка шпиталізували після удару дроном.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, куп'янск, молния, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару РФ по Куп’янську, де постраждав літній чоловік.".