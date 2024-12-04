Сколько возгораний на Харьковщине ликвидировали за сутки, сообщили в ГСЧС

Пожаров, которые возникли из-за вражеских обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в течение суток у спасателей области было 14 оперативных выездов, два из них – на тушение пожаров.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 56 взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.