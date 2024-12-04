Сколько возгораний на Харьковщине ликвидировали за сутки, сообщили в ГСЧС
Пожаров, которые возникли из-за вражеских обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего в течение суток у спасателей области было 14 оперативных выездов, два из них – на тушение пожаров.
Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 56 взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожарные, пожары;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 07:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожаров, которые возникли из-за вражеских обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.".