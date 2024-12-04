Скільки загорянь на Харківщині ліквідували за добу, повідомили у ДСНС
Пожеж, які виникли через ворожі обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області.
Загалом протягом доби у рятувальників області було 14 оперативних виїздів, два з них – на гасіння пожеж.
Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 07:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожеж, які виникли через ворожі обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області.".