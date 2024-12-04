Скільки загорянь на Харківщині ліквідували за добу, повідомили у ДСНС

Пожеж, які виникли через ворожі обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області.

Загалом протягом доби у рятувальників області було 14 оперативних виїздів, два з них – на гасіння пожеж.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.