ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза

О боях, которые произошли в течение суток на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке за 4 декабря в ОТГВ «Харьков».

«Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. В течение суток враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 18 ударов дронами-камикадзе. Совершили 232 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Также в ОТГВ «Харьков» проинформировали о потерях врага за сутки. На Харьковском направлении ВС РФ потеряли 75 военных: 30 убитых, 45 раненых. Также украинские защитники уничтожили танк, две артсистемы, пять авто, семь БПЛА, 48 укрытий и две места для хранения боеприпасов.