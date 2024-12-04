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ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза

Фронт 11:47   04.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза Фото: Генштаб ЗСУ

О боях, которые произошли в течение суток на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке за 4 декабря в ОТГВ «Харьков».

«Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. В течение суток враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 18 ударов дронами-камикадзе. Совершили 232 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Также в ОТГВ «Харьков» проинформировали о потерях врага за сутки. На Харьковском направлении ВС РФ потеряли 75 военных: 30 убитых, 45 раненых. Также украинские защитники уничтожили танк, две артсистемы, пять авто, семь БПЛА, 48 укрытий и две места для хранения боеприпасов.

Читайте также: Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли в течение суток на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке за 4 декабря в ОТГВ «Харьков».".