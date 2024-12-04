ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза
О боях, которые произошли в течение суток на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке за 4 декабря в ОТГВ «Харьков».
«Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. В течение суток враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 18 ударов дронами-камикадзе. Совершили 232 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.
Также в ОТГВ «Харьков» проинформировали о потерях врага за сутки. На Харьковском направлении ВС РФ потеряли 75 военных: 30 убитых, 45 раненых. Также украинские защитники уничтожили танк, две артсистемы, пять авто, семь БПЛА, 48 укрытий и две места для хранения боеприпасов.
Читайте также: Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли в течение суток на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке за 4 декабря в ОТГВ «Харьков».".