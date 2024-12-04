ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі важка, РФ била по позиціях ЗСУ 232 рази

Про бої, що сталися протягом доби на Харківському напрямку, повідомили у ранковому зведенні за 4 грудня в ОТУВ “Харків”.

“Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Протягом доби ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. Російські окупанти завдали 3 авіаудари із використанням 7 КАБів, а також 18 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 232 обстріли позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.

Також в ОТУВ “Харків” поінформували про втрати ворога за добу. На Харківському напрямку ЗС РФ втратили 75 військових: 30 убитих, 45 поранених. Також українські захисники знищили танк, дві артсистеми, п’ять авто, сім БПЛА, 48 укриттів та два місця для зберігання боєприпасів.