Сегодня в Харькове протестируют децентрализованную тревогу – будет новый звук

Как сообщили в мэрии, новый звук будет звучать в Харькове в 13:30.

«Звук этой системы будет отличаться от обычного сигнала воздушной тревоги, к которой, к сожалению, мы уже привыкли за последние три года. Продолжится проверка 4 минуты. Призываем всех сохранять спокойствие и не волноваться – это будет плановая учеба», – отметили в горсовете.

Напомним, о том, что в Харькове введут новую систему тревог начали говорить еще летом. 30 июля на сессии горсовета мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что запустить такую ​​систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — опасны. Ведь «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков», процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского. Осенью дифференцированную тревогу в Харькове так и не запустили, а заместитель начальника ХОВА Олег Иванов рассказал, что чиновники ХОВА направили предложения насчет новых тревог для города в Генеральный штаб и Министерство обороны. Однако уточнили, что «вопрос проходит обработку».

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