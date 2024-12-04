Сегодня в Харькове протестируют децентрализованную тревогу – будет новый звук
Как сообщили в мэрии, новый звук будет звучать в Харькове в 13:30.
«Звук этой системы будет отличаться от обычного сигнала воздушной тревоги, к которой, к сожалению, мы уже привыкли за последние три года. Продолжится проверка 4 минуты. Призываем всех сохранять спокойствие и не волноваться – это будет плановая учеба», – отметили в горсовете.
Напомним, о том, что в Харькове введут новую систему тревог начали говорить еще летом. 30 июля на сессии горсовета мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что запустить такую систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — опасны. Ведь «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков», процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского. Осенью дифференцированную тревогу в Харькове так и не запустили, а заместитель начальника ХОВА Олег Иванов рассказал, что чиновники ХОВА направили предложения насчет новых тревог для города в Генеральный штаб и Министерство обороны. Однако уточнили, что «вопрос проходит обработку».
Читайте также: Новый заместитель по ЖКХ появился у мэра Харькова Терехова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: терехов, тревога, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня в Харькове протестируют децентрализованную тревогу – будет новый звук»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 09:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в мэрии, новый звук будет звучать в Харькове в 13:30.".