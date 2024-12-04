Сьогодні у Харкові протестують децентралізовану тривогу – буде новий звук

Як повідомили у мерії, новий звук лунатиме у Харкові о 13:30.

“Сьогодні о 13:30 у Харкові тестуватимуть нову децентралізовану систему оповіщення. Звук цієї системи відрізнятиметься від звичайного сигналу повітряної тривоги, до якої, на жаль, ми вже звикли за останні майже три роки. Триватиме перевірка 4 хвилини. Закликаємо усіх зберігати спокій і не хвилюватися — це буде планове навчання“, – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, на сесії Харківської міськради, яка проходила 30 липня, мер Ігор Терехов повідомив, що на впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу вже восени, місто отримало фінансування. Він також уточнив, що “є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи”. Однак голова ХОВА Олег Синєгубов згодом заявив, що запустити таку систему тривог у Харкові неможливо. Він пояснив, що всі сирени, які лунають наразі – є небезпечними. Адже “коли злітає МіГ для пуску КАБ або інший літак, і він випускає КАБ, який летить вже по балістичній траєкторії, то ми не знаємо, він летить або до Липців, або до Харкова”, процитував Синєгубов слова Головнокомандувача ЗСУ Сирського. Восени диференційовану тривогу у Харкові так і не запустили, а заступник начальника ХОВА Олег Іванов розповів, що чиновники ХОВА направили пропозиції щодо нових тривог для міста до Генерального штабу та Міністерства оборони. Однак уточнили, що “питання проходить обробку”.