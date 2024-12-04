Ворог постійно б’є по критичній інфраструктурі на Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію з електропостачання та опаленням на Харківщині.

«З електропостачанням ми залежні від загальнонаціональної системи. Якщо там є дефіцит, то до нас так само доводяться ліміти. І ми маємо застосовувати черги відключень, однак внутрішня система, включаючи енергогенерацію, транзит – у нас працює за планом. Опалювальний сезон також триває за планом. Тим не менш, ворог у нас постійно б’є по критичній інфраструктурі. Сьогодні вночі було влучання «шахеда» по одній із наших підстанцій, на щастя, обійшлося без істотних порушень в роботі цієї системи», – сказав голова ХОВА.