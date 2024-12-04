Ворог постійно б’є по критичній інфраструктурі на Харківщині – Синєгубов
Фото: АТ “Харківобленерго”
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію з електропостачання та опаленням на Харківщині.
«З електропостачанням ми залежні від загальнонаціональної системи. Якщо там є дефіцит, то до нас так само доводяться ліміти. І ми маємо застосовувати черги відключень, однак внутрішня система, включаючи енергогенерацію, транзит – у нас працює за планом. Опалювальний сезон також триває за планом. Тим не менш, ворог у нас постійно б’є по критичній інфраструктурі. Сьогодні вночі було влучання «шахеда» по одній із наших підстанцій, на щастя, обійшлося без істотних порушень в роботі цієї системи», – сказав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: критическая инфраструктура, Олег Синегубов, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 15:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію з електропостачання та опаленням на Харківщині.".