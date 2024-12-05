Когда и кому сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго

О том, когда в Харьковской области 5 декабря будут действовать почасовые графики отключения света, сообщили в «Харьковоблэнерго».

С 06:00 до 22:00 свет будут отключать для бытовых потребителей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощностей будут действовать с 05:00 до 23:00.

Ранее облэнерго публиковало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.

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