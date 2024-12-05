Когда и кому сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
О том, когда в Харьковской области 5 декабря будут действовать почасовые графики отключения света, сообщили в «Харьковоблэнерго».
С 06:00 до 22:00 свет будут отключать для бытовых потребителей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощностей будут действовать с 05:00 до 23:00.
Ранее облэнерго публиковало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, когда в Харьковской области 5 декабря будут действовать почасовые графики отключения света, сообщили в «Харьковоблэнерго».".