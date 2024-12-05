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Коли й кому сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані обленерго

Суспільство 07:24   05.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коли й кому сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, коли на Харківщині 5 грудня діятимуть погодинні графіки відключення світла, повідомили у “Харківобленерго”.

З 06:00 до 22:00 світло відключатимуть для побутових споживачів. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужностей діятимуть з 05:00 до 23:00.

Раніше обленерго публікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, коли на Харківщині 5 грудня діятимуть погодинні графіки відключення світла, повідомили у “Харківобленерго”.".