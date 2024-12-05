Коли й кому сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані обленерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
Про те, коли на Харківщині 5 грудня діятимуть погодинні графіки відключення світла, повідомили у “Харківобленерго”.
З 06:00 до 22:00 світло відключатимуть для побутових споживачів. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужностей діятимуть з 05:00 до 23:00.
Раніше обленерго публікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, коли на Харківщині 5 грудня діятимуть погодинні графіки відключення світла, повідомили у “Харківобленерго”.".