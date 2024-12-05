ОТГВ «Харьков»: более 350 раз РФ обстреляла позиции СОУ на севере области
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают в ОТГВ «Харьков». Однако СОУ продолжают сдерживать давление россиян.
За прошедшие сутки на севере региона произошло семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга и Глубокое.
Противник активно задействовал бомбардировочную авиацию. Оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием 35 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Совершили 366 обстрелов позиций украинских защитников.
Потери врага за прошедшие сутки составили 137 человек, из них безвозвратные – 54, санитарные – 82.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 79 единиц вооружения и военной техники, в частности: танк, две артсистемы, 22 авто, 10 единиц спецтехники и 44 БпЛА.
Уничтожены: 79 укрытий для личного состава, три места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: армия РФ, война, обстрел, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают в ОТГВ «Харьков». Однако СОУ продолжают сдерживать давление россиян.".