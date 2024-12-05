ОТГВ «Харьков»: более 350 раз РФ обстреляла позиции СОУ на севере области

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают в ОТГВ «Харьков». Однако СОУ продолжают сдерживать давление россиян.

За прошедшие сутки на севере региона произошло семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга и Глубокое.

Противник активно задействовал бомбардировочную авиацию. Оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием 35 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Совершили 366 обстрелов позиций украинских защитников.

Потери врага за прошедшие сутки составили 137 человек, из них безвозвратные – 54, санитарные – 82.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 79 единиц вооружения и военной техники, в частности: танк, две артсистемы, 22 авто, 10 единиц спецтехники и 44 БпЛА.

Уничтожены: 79 укрытий для личного состава, три места хранения боеприпасов.