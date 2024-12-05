Live
  • Чт 05.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

ОТГВ «Харьков»: более 350 раз РФ обстреляла позиции СОУ на севере области

Фронт 12:09   05.12.2024
Виктория Яковенко
ОТГВ «Харьков»: более 350 раз РФ обстреляла позиции СОУ на севере области Фото: ОТГВ «Харьков»

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают в ОТГВ «Харьков». Однако СОУ продолжают сдерживать давление россиян.

За прошедшие сутки на севере региона произошло семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга и Глубокое.

Противник активно задействовал бомбардировочную авиацию. Оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием 35 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Совершили 366 обстрелов позиций украинских защитников.

Потери врага за прошедшие сутки составили 137 человек, из них безвозвратные – 54, санитарные – 82.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 79 единиц вооружения и военной техники, в частности: танк, две артсистемы, 22 авто, 10 единиц спецтехники и 44 БпЛА.

Уничтожены: 79 укрытий для личного состава, три места хранения боеприпасов.

Читайте также: Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
05.12.2024, 12:13
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере
04.12.2024, 10:10
Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома
Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома
05.12.2024, 10:05
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
03.12.2024, 17:37
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
04.12.2024, 08:17
ОТГВ «Харьков»: более 350 раз РФ обстреляла позиции СОУ на севере области
ОТГВ «Харьков»: более 350 раз РФ обстреляла позиции СОУ на севере области
05.12.2024, 12:09

Новости по теме:

11:52
Более 20 авто НПУ, «скорой» и ГСЧС уничтожил враг за три месяца на Харьковщине
13:55
Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)
08:16
Почему все вопят о российских военных расходах на 2025-й? — Машовец
20:04
Контрнаступление армии РФ в Курской области обернулось полным провалом – BILD
16:16
Потери армии РФ с начала наступления на севере Харьковщины назвали в ВСУ

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: более 350 раз РФ обстреляла позиции СОУ на севере области»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, сообщают в ОТГВ «Харьков». Однако СОУ продолжают сдерживать давление россиян.".