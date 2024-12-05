Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении в течение суток враг атаковал семь раз, передает Генштаб ВСУ.
ВСУ отбивали штурмы в районе Волчанска, Высокой Яруги и Глубокого. На Купянском направлении россияне пытались прорваться 15 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой», – пишут в ГШ.
Также враг атаковал из авиации такие населенные пункты области: Ветеринарное, Волчанские Хутора, Двуречную, Петропавловку и Лозовую.
Потери врага, по данным Генштаба, на сегодня таковы:
Читайте также: Погиб мужчина, ранены трое людей: россияне продолжают бить по Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 08:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение суток враг атаковал семь раз, передает Генштаб ВСУ.".