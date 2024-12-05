Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение суток враг атаковал семь раз, передает Генштаб ВСУ.

ВСУ отбивали штурмы в районе Волчанска, Высокой Яруги и Глубокого. На Купянском направлении россияне пытались прорваться 15 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой», – пишут в ГШ.

Также враг атаковал из авиации такие населенные пункты области: Ветеринарное, Волчанские Хутора, Двуречную, Петропавловку и Лозовую.

Потери врага, по данным Генштаба, на сегодня таковы: