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Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине

Украина 08:50   05.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении в течение суток враг атаковал семь раз, передает Генштаб ВСУ.

ВСУ отбивали штурмы в районе Волчанска, Высокой Яруги и Глубокого. На Купянском направлении россияне пытались прорваться 15 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой», – пишут в ГШ.

Также враг атаковал из авиации такие населенные пункты области: Ветеринарное, Волчанские Хутора, Двуречную, Петропавловку и Лозовую.

Потери врага, по данным Генштаба, на сегодня таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение суток враг атаковал семь раз, передает Генштаб ВСУ.".