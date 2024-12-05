Били з авіації, наступали 22 рази – Генштаб про штурми росіян на Харківщині

На Харківському напрямку протягом доби ворог атакував сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивали штурми в районі Вовчанська, Високої Яруги та Глибокого. На Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися 15 разів.

“Сили оборони відображали штурмові дії супротивника у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової”, – пишуть у ГШ.

Також ворог атакував з авіації такі населені пункти області: Ветеринарне, Вовчанські Хутори, Дворічну, Петропавлівку та Лозову.

Втрати ворога, за даними Генштабу, на сьогодні такі: