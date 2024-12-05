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Били з авіації, наступали 22 рази – Генштаб про штурми росіян на Харківщині

Україна 08:50   05.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били з авіації, наступали 22 рази – Генштаб про штурми росіян на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку протягом доби ворог атакував сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивали штурми в районі Вовчанська, Високої Яруги та Глибокого. На Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися 15 разів.

“Сили оборони відображали штурмові дії супротивника у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової”, – пишуть у ГШ.

Також ворог атакував з авіації такі населені пункти області: Ветеринарне, Вовчанські Хутори, Дворічну, Петропавлівку та Лозову.

Втрати ворога, за даними Генштабу, на сьогодні такі:

Читайте також: Загинув чоловік, поранені троє людей: росіяни продовжують бити по  Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 08:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку протягом доби ворог атакував сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.".