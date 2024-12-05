Загинув чоловік, поранені троє людей: росіяни продовжують бити по Харківщині

Про те, де протягом доби зафіксували “прильоти” по Харківщині, а також – про наслідки обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці, об 11:50, росіяни вдарили по Куп’янському району – FPV-дрон впав на цивільне авто. Постраждав 54-річний чоловік, його шпиталізували, уточнив Синєгубов.

А ввечері “прилетіло” вже по Богодухівському району. Там унаслідок удару дрона невстановленого типу пошкоджений приватний будинок.

Пізніше знову дісталося Куп’янщині.

“18:25 м Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені приватні будинки. Загинув 40-річний чоловік. Дві жінки 40 і 69 років з гострою реакцією на стрес”, – написав начальник ХОВА.