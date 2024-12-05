Загинув чоловік, поранені троє людей: росіяни продовжують бити по Харківщині
Про те, де протягом доби зафіксували “прильоти” по Харківщині, а також – про наслідки обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні вранці, об 11:50, росіяни вдарили по Куп’янському району – FPV-дрон впав на цивільне авто. Постраждав 54-річний чоловік, його шпиталізували, уточнив Синєгубов.
А ввечері “прилетіло” вже по Богодухівському району. Там унаслідок удару дрона невстановленого типу пошкоджений приватний будинок.
Пізніше знову дісталося Куп’янщині.
“18:25 м Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені приватні будинки. Загинув 40-річний чоловік. Дві жінки 40 і 69 років з гострою реакцією на стрес”, – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби зафіксували “прильоти” по Харківщині, а також – про наслідки обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".