Новини Харкова — головне за 5 грудня: як минула ніч

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07:07

Загроза удару дрона по Харкову, застосування балістики – причини нічних тривог

Одну із тривалих тривог на Харківщині оголосили ще напередодні о 21:40. Майже три години вона тривала через активність ворожої авіації на сході та загрозу авіаобстрілу, а також безпілотники ворога над нашою областю.

Через деякий час на Сумську область полетіли КАБи, а над Полтавською та Харківською – Повітряні сили ЗСУ зафіксували російські БПЛА.

О 00:06 безпілотники продовжували рухатись у сусідніх від Харківщини областях, небо стало чистим лише о 00:29, пролунав відбій. Проте ненадовго – вже за 10 хвилин тривогу відновили. На цей раз дрон РФ рухався на Харків.

Незабаром БПЛА помітили вже в області, а о 02:10 Повітряні сили дали тривогу. Ще раз її включили лише вранці о 06:05 через загрозу застосування балістики.

А вже за 10 хвилин, о 06:15 стало відомо, що для Харкова та області загрози немає, оголосили відбій.