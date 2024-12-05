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Новини Харкова — головне за 5 грудня: як минула ніч

Україна 07:07   05.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 5 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Загроза удару дрона по Харкову, застосування балістики – причини нічних тривог 

Одну із тривалих тривог на Харківщині оголосили ще напередодні о 21:40. Майже три години вона тривала через активність ворожої авіації на сході та загрозу авіаобстрілу, а також безпілотники ворога над нашою областю.

 

Через деякий час на Сумську область полетіли КАБи, а над Полтавською та Харківською – Повітряні сили ЗСУ зафіксували російські БПЛА. 

О 00:06 безпілотники продовжували рухатись у сусідніх від Харківщини областях, небо стало чистим лише о 00:29, пролунав відбій. Проте ненадовго – вже за 10 хвилин тривогу відновили. На цей раз дрон РФ рухався на Харків. 

Незабаром БПЛА помітили вже в області, а о 02:10 Повітряні сили дали тривогу. Ще раз її включили лише вранці о 06:05 через загрозу застосування балістики.

А вже за 10 хвилин, о 06:15 стало відомо, що для Харкова та області загрози немає, оголосили відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 07:07;

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