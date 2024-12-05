Зарплати до 60 тисяч гривень: яка робота є в Харкові та області
Станом на 5 грудня в Харківській області актуальні 2834 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря офтальмолога з зарплатою 60 тисяч гривень. Бухгалтер матиме 25 тисяч, а головний державний фінансовий інспектор у районі (місті) – 23 460.
Клінічний психолог зароблятиме 23 тисячі, швачка – 22 тисячі, вихователь – 20 тисяч, інженер – 18 тисяч, електромеханік – 17 тисяч, заготівник ізоляційних деталей – 13 400, а інженер з охорони праці – 11 950.
З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498, +38 096 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 5 грудня в Харківській області актуальні 2834 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".