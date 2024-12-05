Зарплаты до 60 тысяч гривен: какая работа есть в Харькове и области
По состоянию на 5 декабря в Харьковской области актуальны 2834 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача офтальмолога с зарплатой в 60 тысяч гривен. Бухгалтер будет иметь 25 тысяч, а главный государственный финансовый инспектор в районе (городе) – 23 460.
Клинический психолог будет зарабатывать 23 тысячи, швея – 22 тысячи, воспитатель – 20 тысяч, инженер – 18 тысяч, электромеханик – 17 тысяч, заготовитель изоляционных деталей – 13 400, а инженер по охране труда – 11 950.
С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498, +38 096 055 48 69.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 5 декабря в Харьковской области актуальны 2834 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".