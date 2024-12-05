У Чугуївському районі у вогні загинула жінка – ДСНС про причину займання

Загалом упродовж доби рятувальники загасили 11 пожеж на Харківщині. Один із них виник через удари РФ, пишуть у зведенні за 5 грудня в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Напередодні вранці у Чугуївському районі сталася смертельна пожежа. О 08:04 спалахнув приватний будинок.

“У Чугуївському районі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі виникла пожежа, яка забрала життя 85-річної жінки. Подія трапилась о 08:04 у приватній оселі в селі Таранівка Зміївської громади. Горіла одна з кімнат будинку на площі 20 м кв. До ліквідації пожежі залучались 2 оперативні підрозділи ДСНС. Її ліквідовано о 10:31“, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали на обстеження місця “прильоту” в Куп’янську.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки, загинів 40-річний чоловік та постраждали 2 жінки, 1963 та 1955 років народження”, – додали рятувальники.