В Чугуевском районе в огне погибла женщина – ГСЧС о причине возгорания

Всего в течение суток спасатели потушили 11 пожаров на Харьковщине. Один из них возник из-за ударов РФ, пишут в сводке за 5 декабря в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Накануне утром в Чугуевском районе произошёл смертельный пожар. В 08:04 загорелся частный дом.

«В Чугуевском районе из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе возник пожар, унесший жизнь 85-летней женщины. Событие произошло в 08:04 в частном доме в селе Тарановка Змиевской громады. Горела одна из комнат дома на площади 20 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 2 оперативных подразделения ГСЧС. Он ликвидирован в 10:31», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели выезжали на обследование места «прилета» в Купянске.

«В результате обстрела повреждены 3 частных дома, погибли 40-летний мужчина и пострадали 2 женщины, 1963 и 1955 годов рождения», – добавили спасатели.

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