Live
  • Чт 05.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

В Чугуевском районе в огне погибла женщина – ГСЧС о причине возгорания

Происшествия 08:15   05.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Чугуевском районе в огне погибла женщина – ГСЧС о причине возгорания

Всего в течение суток спасатели потушили 11 пожаров на Харьковщине. Один из них возник из-за ударов РФ, пишут в сводке за 5 декабря в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Накануне утром в Чугуевском районе произошёл смертельный пожар. В 08:04 загорелся частный дом.

«В Чугуевском районе из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе возник пожар, унесший жизнь 85-летней женщины. Событие произошло в 08:04 в частном доме в селе Тарановка Змиевской громады. Горела одна из комнат дома на площади 20 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 2 оперативных подразделения ГСЧС. Он ликвидирован в 10:31», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели выезжали на обследование места «прилета» в Купянске.

«В результате обстрела повреждены 3 частных дома, погибли 40-летний мужчина и пострадали 2 женщины, 1963 и 1955 годов рождения», – добавили спасатели.

Читайте также: Сколько человек угорели насмерть за осень на Харьковщине 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
Новости Харькова — главное за 5.12: погибшие, раненые на Харьковщине, атаки РФ
05.12.2024, 08:56
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
03.12.2024, 17:37
Когда и кому сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
Когда и кому сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
05.12.2024, 07:24
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
04.12.2024, 08:41
Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории
05.12.2024, 06:00
Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине
Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине
05.12.2024, 08:50

Новости по теме:

07:41
Сколько возгораний на Харьковщине ликвидировали за сутки, сообщили в ГСЧС
08:19
Смертельный пожар в Солоницевской громаде, темпы разминирования – данные ГСЧС
13:43
Пожар в харьковской многоэтажке: женщина получила ожоги
08:31
Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний
08:02
ГСЧС: 28 раз выезжали спасатели на пожары в экосистемах Харьковщины

Вы читали новость: «В Чугуевском районе в огне погибла женщина – ГСЧС о причине возгорания»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели потушили 11 пожаров на Харьковщине, один из них возник из-за ударов РФ, пишут в сводке за 5 декабря в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".