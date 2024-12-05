В Чугуевском районе в огне погибла женщина – ГСЧС о причине возгорания
Всего в течение суток спасатели потушили 11 пожаров на Харьковщине. Один из них возник из-за ударов РФ, пишут в сводке за 5 декабря в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Накануне утром в Чугуевском районе произошёл смертельный пожар. В 08:04 загорелся частный дом.
«В Чугуевском районе из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе возник пожар, унесший жизнь 85-летней женщины. Событие произошло в 08:04 в частном доме в селе Тарановка Змиевской громады. Горела одна из комнат дома на площади 20 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 2 оперативных подразделения ГСЧС. Он ликвидирован в 10:31», – уточнили в ГСЧС.
Также спасатели выезжали на обследование места «прилета» в Купянске.
«В результате обстрела повреждены 3 частных дома, погибли 40-летний мужчина и пострадали 2 женщины, 1963 и 1955 годов рождения», – добавили спасатели.
Читайте также: Сколько человек угорели насмерть за осень на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожарные, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Чугуевском районе в огне погибла женщина – ГСЧС о причине возгорания»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели потушили 11 пожаров на Харьковщине, один из них возник из-за ударов РФ, пишут в сводке за 5 декабря в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".