Новости Харькова — главное за 5 декабря: как прошла ночь

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07:07

Угроза удара дрона по Харькову, применение баллистики – причины ночных тревог

Одну из длительных тревог на Харьковщине объявили еще накануне вечером в 21:40. Почти три часа она длилась из-за активности вражеской авиации на востоке и угрозы авиаобстрела, а также – беспилотников врага над нашей областью.

Через некоторое время на Сумскую область полетели КАБы, а над Полтавской и Харьковской — Воздушные силы ВСУ зафиксировали российские БПЛА.

В 00:06 беспилотники продолжали двигаться в соседних от Харьковщины областях, небо стало чистым лишь в 00:29, прозвучал отбой. Однако ненадолго — уже через 10 минут тревогу возобновили. На этот раз дрон РФ двигался на Харьков.

Вскоре БПЛА заметили уже в области, а в 02:10 Воздушные силы дали отбой тревоги. Еще раз ее включили только утром, в 06:05, из-за угрозы применения баллистики.

А уже через 10 минут, в 06:15 стало известно, что для Харькова и области угрозы нет, объявили отбой.