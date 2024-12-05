Новости Харькова — главное за 5 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
Угроза удара дрона по Харькову, применение баллистики – причины ночных тревог
Одну из длительных тревог на Харьковщине объявили еще накануне вечером в 21:40. Почти три часа она длилась из-за активности вражеской авиации на востоке и угрозы авиаобстрела, а также – беспилотников врага над нашей областью.
Через некоторое время на Сумскую область полетели КАБы, а над Полтавской и Харьковской — Воздушные силы ВСУ зафиксировали российские БПЛА.
В 00:06 беспилотники продолжали двигаться в соседних от Харьковщины областях, небо стало чистым лишь в 00:29, прозвучал отбой. Однако ненадолго — уже через 10 минут тревогу возобновили. На этот раз дрон РФ двигался на Харьков.
Вскоре БПЛА заметили уже в области, а в 02:10 Воздушные силы дали отбой тревоги. Еще раз ее включили только утром, в 06:05, из-за угрозы применения баллистики.
А уже через 10 минут, в 06:15 стало известно, что для Харькова и области угрозы нет, объявили отбой.
Читайте также: Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 5 декабря: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".