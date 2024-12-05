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Новости Харькова — главное за 5 декабря: как прошла ночь

Украина 07:07   05.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 5 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосний

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Угроза удара дрона по Харькову, применение баллистики – причины ночных тревог 

Одну из длительных тревог на Харьковщине объявили еще накануне вечером в 21:40. Почти три часа она длилась из-за активности вражеской авиации на востоке и угрозы авиаобстрела, а также – беспилотников врага над нашей областью.

 

Через некоторое время на Сумскую область полетели КАБы, а над Полтавской и Харьковской — Воздушные силы ВСУ зафиксировали российские БПЛА. 

В 00:06 беспилотники продолжали двигаться в соседних от Харьковщины областях, небо стало чистым лишь в 00:29, прозвучал отбой. Однако ненадолго — уже через 10  минут тревогу возобновили. На этот раз дрон РФ двигался на Харьков. 

Вскоре БПЛА заметили уже в области, а в 02:10 Воздушные силы дали отбой тревоги. Еще раз ее включили только утром, в 06:05, из-за угрозы применения баллистики.

А уже через 10 минут, в 06:15 стало известно, что для Харькова и области угрозы нет, объявили отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".